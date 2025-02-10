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Общество

Пензенцы начали обращаться к Олегу Денисову в Telegram

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Пензенцы начали обращаться к главе города Олегу Денисову в Telegram. В понедельник, 10 февраля, чиновник создал в мессенджере официальный канал для связи с населением.

До 15:30 на Денисова подписалось почти 3 000 человек, он успел опубликовать два поста, под одним из которых люди стали рассказывать о том, что их волнует.

Например, главу города спросили о судьбе ограждения рядом с Музеем народного творчества. «Год назад вы ответили, что снос забора по графику, на сегодняшний момент следующие за этим объекты уже демонтированы. Что скажете?» - написал пензенец.

Также жители областного центра пожаловались на контейнерные площадки, установленные не там, где бы им хотелось, попросили отремонтировать дорогу в Заре и что-то сделать с запахом в центре города.

На некоторые вопросы уже дали ответы специалисты из городских управлений.

Олег Денисов был избран главой Пензы на сессии городской думы 5 февраля. До этого несколько месяцев исполнял полномочия руководителя органа местного самоуправления. Кроме канала в Telegram он остается на связи в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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