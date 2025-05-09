Утвержден перечень песен о войне для бесплатного использования

09.05.2025 | 10:15

Правительство России утвердило перечень песен о войне, которые можно безвозмездно использовать на праздничных мероприятиях.

В него вошли самые популярные композиции.

Всего в перечне - 52 песни, а также марш «Прощание славянки». Это «День Победы», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и другие.

«Их можно безвозмездно использовать в ходе праздничных концертов, митингов и шествий, памятных церемоний, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в дни воинской славы или памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны», - поясняется в телеграм-канале правительства России.

В День Победы в Пензе пройдет множество мероприятий. План для Монумента воинской и трудовой славы можно узнать здесь, для Московской - здесь, для площади Ленина - здесь, для стелы «Пенза - город трудовой доблести» в сквере 40-летия Победы - здесь, для набережной - здесь.