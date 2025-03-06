В труппу пензенского театра вошел артист из популярных сериалов

06.03.2025 | 15:42

Со среды, 5 марта, к работе в Пензенском областном драматическом театре приступил новый актер - 32-летний Всеволод Шувалов.

Он родился в Казани, окончил Российский институт театрального искусства - ГИТИС (мастерская профессора Михаила Скандарова), затем служил в Кимрском театре драмы и комедии (Тверская область).

Там он сыграл более 30 ролей, в том числе Вронского («Анна Каренина» Л. Н. Толстого), Шута («Король Лир» У. Шекспира), короля Эдуарда IV и герцога Кларенса («Ричард III» У. Шекспира).

Кроме того, Всеволод Шувалов снимался в таких популярных сериалах, как «СашаТаня», «След», «СМЕРШ. 1944» и еще нескольких, которые зрители увидят в 2025 году.

В областном драмтеатре пояснили, что в ближайшее время нового артиста введут в текущий репертуар, также он примет участие в премьерных спектаклях.