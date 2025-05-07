8 мая в Пензе устроят концерт у памятника «Проводы»

07.05.2025 | 21:39

В Пензе в четверг, 8 мая, пройдет концерт у памятника «Проводы» в одноименном сквере на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской.

Перед пензенцами выступит вокальный ансамбль «Домисолька» с программой «Был месяц май». Начало концерта - в 11:00, сообщили в городской администрации.

Памятник «Проводы» открыли в 1989 году. Он установлен на месте, где в годы Великой Отечественной войны располагался призывной пункт, с которого на фронт отправили свыше 6 000 пензенцев.

Также 8 мая концертом пензенцев порадуют учащиеся и педагоги ДМШ имени Чеха. Они выступят в сквере «Журавли» на улице Пионерской. Начало - в 16:00.

В 17:00 концертная программа стартует в сквере Дружбы, в 18:00 - в сквере «Бессмертный полк» на Карпинского.