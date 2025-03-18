Для зареченцев сыграет духовой оркестр Росгвардии

18.03.2025 | 11:25

В Заречном во вторник, 18 марта, на площади у ДК «Современник» сыграет духовой оркестр Росгвардии, который участвует в военных парадах на Красной площади.

Выступление бесплатное. Посетить его может любой желающий.

Музыканты исполнят произведения патриотического характера, о любви, верности семье и долгу, сообщили в администрации ЗАТО.

Перед концертом проведут тематическую акцию, посвященную воссоединению Крыма с Россией. Начало - в 17:00.

Концертная программа начнется в 18:00.