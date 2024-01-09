В первую неделю 2024 года 3 жителя Пензенской области умерли от ковида

09.01.2024 | 14:19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Пензенской области остается сложной. За первую неделю 2024 года зарегистрировано 394 случая инфекции.

За тот же период 68 жителям региона с COVID-19 потребовалась госпитализация, 407 пациентов признали выздоровевшими. Для 3 человек коронавирус стал причиной смерти, сообщает портал «Объясняем.рф».

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон SARS-CoV-2. Основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 35,53%, в прочих организациях - 14,21%, явный контакт не установлен - 50,26%. Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом специалисты отмечают рост случаев инфицирования COVID-19 неопределенного характера.

Ранее сообщалось, что сейчас в стране одновременно распространяются три вируса: ОРВИ, COVID-19 и грипп. В Роспотребнадзоре предполагают, что заболеваемость пойдет на спад только в феврале-марте.