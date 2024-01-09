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Общество

Тридемия: в стране одновременно распространяются три вируса

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Ситуацию с заболеваемостью в Пензенской области, как и по всей России, можно охарактеризовать как тридемию, то есть одновременное распространение трех вирусных заболеваний: ОРВИ, коронавируса и гриппа.

Заболеваемость в данный момент растет. Специалисты Роспотребнадзора предполагают, что на спад она пойдет только в феврале-марте.

Как сообщил в беседе с «Известиями» врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, тридемию мог спровоцировать сниженный после пандемии COVID-19 популяционный иммунитет, в том числе и среди детей.

По словам врачей, среди населения распространяется грипп преимущественно подвида А (H3N2), пока течение болезни не характеризуется ничем специфическим. Также люди заражаются коронавирусом и респираторно-синцитиальной инфекцией (поражает нижние отделы дыхательных путей. - Прим. ред.).

Коронавирус в большинстве случаев протекает мягко, однако специалисты посоветовали привиться новой вакциной прежде всего пожилым людям.

Врачи напомнили: чтобы помочь организму в период тридемии, не стоит курить, нужно одеваться по погоде, избегая переохлаждение, регулярно мыть руки, носить маску в общественных местах.

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