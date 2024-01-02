В первые новогодние выходные 165 пензенцев получили травмы на улице

02.01.2024 | 11:04

В Пензенской области на первые новогодние выходные - с 29 декабря по 1 января - за помощью к травматологам обратились более 300 человек.

В травмпункт на ул. Пионерской прибыли 288 пострадавших, 136 из них - с уличными травмами.

«В травматологический приемник стационара им. Г. А. Захарьина с уличными травмами обратились 29 пострадавших, 10 пензенцев были госпитализированы», - уточняется на страницах больницы № 6 в соцсетях.

Ранее главврач Андрей Кибиткин попросил горожан соблюдать особую осторожность в дни каникул и праздников, чтобы не оказаться с травмой на больничной койке. Он напомнил, что следует четко оценивать необходимость перемещений в сложных метеорологических условиях, особенно пожилым людям.

Хирург пензенской городской детской поликлиники № 6 Светлана Мельникова рассказала, о чем родителям стоит предупредить ребят перед выходом на улицу.