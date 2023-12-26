Травматологи советуют пожилым без нужды не выходить из дома

26.12.2023 | 13:01

В дни каникул и праздников стоит соблюдать особую осторожность, чтобы не оказаться с травмой на больничной койке. Об этом рассказал главврач клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина Андрей Кибиткин на пресс-конференции в минздраве во вторник, 26 декабря.

Он напомнил, что следует четко оценивать необходимость перемещений в сложных метеорологических условиях, особенно пожилым людям.

«А детский травматизм - это просто бич. Тюбинги скатываются с неподготовленных склонов, вызывают травмы колоссальные, в том числе с летальным исходом. Призываю всех жителей области понимать эту опасность.

Если вы позволяете детям пользоваться этими изделиями, то максимально снизьте скорость передвижения и контролируйте ситуацию», - предупредил главврач.

Он напомнил, что два подразделения ведут прием пациентов с травмами и работают как в порядке самообращения, так и по скорой.

«Травмпункт больше занимается амбулаторным оказанием помощи, а травматологический приемник также и оказанием помощи пациентам, требующим дальнейшей госпитализации. Но куда бы пациент ни обратился, ему окажут помощь и при необходимости госпитализируют в стационар», - уточнил он.

За период с 22 по 24 декабря травмы на улице получили 117 жителей Пензы, 7 человек были госпитализированы. Передвижение по городским улицам сделали опасным температурные перепады.