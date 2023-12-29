Александр Басенко исполнил желания двух девочек

29.12.2023 | 21:14

Глава Пензы Александр Басенко принял участие в ежегодной предновогодней благотворительной акции «Елка желаний». Сообщение появилось на сайте городской администрации в пятницу, 29 декабря.

Александр Басенко пришел в гости к семье, в которой живут две девочки. Старшей из сестер он подарил настольный светильник для учебы, а младшей - интерактивную колонку.

Глава города пожелал детям счастливого Нового года, здоровья и успехов. Также он вручил им сладкие подарки.

Акция «Елка желаний» традиционно проводится каждый год. Ее смысл - в том, чтобы исполнить мечты детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями, а также из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Ранее глава Заречного Олег Климанов перед Новым годом осчастливил нескольких ребят. Он снял с елки шар, где были перечислены мечты трех детей из одной семьи: мальчик хотел робота-собачку, старшая девочка - популярную интерактивную игрушку, а для младшей, 6-месячной, глава города собрал целый мешок подарков.