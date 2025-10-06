Стало известно, когда появятся теплые туалеты на Олимпийской аллее

06.10.2025 | 10:50

Модульный павильон на Олимпийской аллее, на участке напротив «Дизель-Арены», должны возвести и сдать в эксплуатацию к 1 января 2026 года. Об этом говорится в паспорте объекта, вывешенном на заборе, которым огорожено место работ.

Это будет двухэтажное некапитальное здание (быстровозводимая конструкция), предназначенное для обслуживания посетителей аллеи. Внутри разместят бесплатные общественные теплые туалеты, кофейню и раздевалки для спортсменов. Общая площадь помещений - 242,85 кв. м.

Объект сооружается на средства благотворителя.

Новую стройплощадку гуляющие заметили в августе. О появлении туалета и кафе сообщалось заранее, однако двухэтажной конструкции некоторые пензенцы не ожидали.

«Содержание и обслуживание будет осуществляться арендатором возводимого модульного павильона», - уточнили в администрации парка.