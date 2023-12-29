Олег Климанов перед Новым годом осчастливил троих детей

29.12.2023 | 10:44

Глава Заречного Олег Климанов принял участие в ежегодной предновогодней благотворительной акции «Елка желаний».

«Канун Нового года - время приятной суеты, когда мы с заботой выбираем подарки родным и близким людям. А я люблю это время еще и за возможность, которую дает акция «Елка желаний». И каждый год с удовольствием исполняю мечту одного из юных зареченцев», - написал он в Telegram.

В этом году Олег Климанов снял с елки шар, где были перечислены мечты трех детей из одной семьи: мальчик хотел робота-собачку, старшая девочка - популярную интерактивную игрушку, а для младшей, 6-месячной, глава города собрал целый мешок подарков.

«Рабочий день вчера (28 декабря. - Прим. ред.) начал со встречи с этими чудесными ребятами. И с радостью делюсь с вами, друзья, фотографиями, на которых видны искренние улыбки детей. Эти радостные лица, на мой взгляд, - самая важная благодарность за исполненные мечты», - подчеркнул Олег Климанов.

Смысл благотворительной акции заключается в исполнении желаний детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями, а также из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Так, сотрудники Ространснадзора осуществили мечту трехлетнего Кирилла из Засечного: мальчик просил детский электромобиль Mercedes Benz.

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