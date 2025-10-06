В областной детской больнице обновили инфекционный корпус

06.10.2025 | 11:38

В Пензенской областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова обновили отделения инфекционного корпуса. Работы в течение лета проводились в палатах, процедурных кабинетах, санитарных комнатах и ряде вспомогательных помещений.

«Заменили окна, сантехнику, электрику, а также провели косметический ремонт», - рассказал главврач учреждения Максим Баженов.

В областном минздраве подчеркнули, что все работы нацелены на создание комфортных условий пребывания маленьких пациентов и их родителей.

Ранее сообщалось, что больница имени Н. Ф. Филатова за свои средства приобрела магнитно-лазерный аппарат «Транскранио» стоимостью около 400 000 рублей.

Лазер предназначен для безмедикаментозной терапии заболеваний, связанных с нарушением кровоснабжения головного мозга у детей раннего возраста, в том числе перинатальных поражений центральной нервной системы и шейного отдела позвоночника.