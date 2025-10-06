Полицейские забрали из бара выпившую несовершеннолетнюю

06.10.2025 | 11:45

В Пензе полицейские провели рейды по ночным клубам и барам. Особое внимание они уделили местам в центре города.

Сотрудники искали среди посетителей нарушителей и преступников. В одном из заведений они задержали 24-летнего работника, употребившего запрещенные вещества. На него составили протокол.

Также во время рейда полицейские заметили выпившую 17-летнюю девушку.

«Пензячка была доставлена в отдел полиции, где ее передали законным представителям, в отношении которых был составлен протокол», - сообщили в областном УМВД РФ.

Кроме того, сотрудники проверили документы у иностранцев.

Ранее в Пензе силовики нашли в клубах двух посетителей, желающих служить по контракту. Всего документы посмотрели почти у 80 человек, из них 12 выписали повестки в военкомат для уточнения данных.