«Дни ипотеки»: квартира в новостройке - от 10 000 руб. в месяц

23.09.2025 | 16:29

«Дни ипотеки» с «Территорией жизни» продолжаются, а значит, у желающих купить квартиру есть возможность сделать это на выгодных условиях.

«В рамках «Дней ипотеки» у клиентов есть прекрасная возможность воспользоваться выгодными акциями от застройщика (дополнительные скидки на пул квартир, программы рассрочки с первоначальным взносом от 20% и платежом от 25 000 рублей *, льготные ипотечные программы от банков-партнеров). И главное - квартиры на этапы строительства от 2,6 млн рублей **. Готовые или на этапе строительства квартиры вы можете выбрать в жилых комплексах «Арбековская застава», «Лугометрия», «Чаадаев», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

«Дни ипотеки» в офисах «Территории жизни» - это время, когда можно выбрать программу покупки жилья, отталкиваясь не только от возможностей, но и от желаний.

Так, можно увеличить маткапитал с программой «Утраиваем маткапитал», которая действует на квартиры большой площади в уже сданных домах с готовой отделкой, кухонным гарнитуром и техникой ***.

Застройщик предлагает и другие акции, подробнее о них - на сайте территорияжизни.рф.

Все эти сценарии легко воплощаются в жизнь - нужно просто прийти в офисы «Территории жизни» в «Дни ипотеки».

Можно выбрать любой из видов готовой отделки.

1. Предчистовая - в помещениях есть стяжка пола, проведена разводка электричества, установлены пластиковые окна и прочная входная дверь.

2. Smart - в нее включены обои под покраску, натяжные потолки со светильниками, межкомнатные двери, розетки и выключатели, ламинат, сантехника.

3. Smart PRO - это обои под покраску, натяжные потолки со светильниками, межкомнатные двери, розетки и выключатели, ламинат, сантехника, а также стиральная машинка и кухонный модуль.

4. «Все включено» - в комплекте идет готовый кухонный гарнитур со встроенной вытяжкой, варочный плитой, духовым шкафом. А если квартира большой площади, то и посудомоечная машина.

5. «Все включено» (серия 25) - данный вид отделки реализован в строящихся домах ЖК «Лугометрия» и в ЖК «Чаадаев». Использованы новые цветовые решения в дизайне, крупноформатная плитка, новый формат межкомнатных дверей, установлены еврокарнизы.

Выгодные предложения от застройщика в «Дни ипотеки» - это возможность приобрести квартиру мечты. Офисы будут работать без выходных и перерывов с 9:00 до 21:00 по адресам:

- ул. Складская, 19, литер С;

- ул. Героя России Жоги, 3.

Также можно позвонить по номеру +7 (8412) 203-000, чтобы проконсультироваться с менеджерами, или оставить заявку на сайте.

* Название акции - «Smart-рассрочка», организатор - ООО «МК». В рамках акции потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру по договору участия в долевом строительстве на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору на условиях рассрочки: первоначальный взнос (от 20% стоимости приобретаемой квартиры) уплачивается в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке должен составлять не менее 25 000 рублей. Оставшийся платеж клиент обязан внести до ввода дома в эксплуатацию. При заключении договора на условиях рассрочки заключаются 2 договора: агентский с ООО «МК» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры ЗА ВЫЧЕТОМ суммы агентского договора с оплатой на счет эскроу. Подробные условия уточняйте у организатора акции. Срок действия акции - до 30.10.2025. Оценивайте свои финансовые возможности и риски!

** Название акции - «Квартиры дня». Организатор акции - ООО «МК». Указана стоимость 1-комнатной квартиры, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская, стр. № 1 (строительный адрес). Застройщик - ООО СЗ «Центр недвижимости», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Полная стоимость 1-комнатной квартиры (32,13 кв. м) - 2 659 400 рублей. Стоимость квартир по указанной акции рассчитывается из ориентировочной стоимости 1 кв. м: 1-комнатная - 89 000 рублей за кв. м, 2-комнатная - 84 000 рублей за кв. м, 3-комнатная - 83 000 рублей за кв. м. В рамках акции клиенту предоставляется дополнительная скидка 7%. Акция распространяется на все нереализованные строящиеся квартиры. Квартиры по указанной акции подлежат передаче с выполненной предчистовой отделкой, включающей стяжку пола, разводку электричества, установку пластиковых окон и входной двери. Иные строительные и отделочные работы, установка иного оборудования, в том числе штукатурка стен, установка межкомнатных дверей, поквартирная разводка слаботочных сетей (радио, телефон, интернет, кабельное телевидение и пр.), устройство конструкции полов в неотапливаемых помещениях (при наличии таковых), не выполняются и не входят в стоимость объекта долевого строительства. Иные работы, предусмотренные дизайн-проектом многоквартирного дома, но не входящие в стоимость объекта долевого строительства, выполняются участником долевого строительства своими силами и за свой счет после подписания акта приема-передачи. Срок действия акции - до 30.09.2025.

*** Название рекламной акции - «Утраиваем материнский капитал», организатор - ООО «МК». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка, общий размер которой не должен превышать 1 824 324,18 руб. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют квартиры площадью более 89,6 кв. м, расположенные в доме по адресу: ул. Яшиной, 2 (ЖК «Лугометрия»). Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 19», проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года составляет 690 266,95 руб. на первого ребенка (рожденного или усыновленного с 2020 года) или на второго, если он родился до 2020 года. При рождении второго ребенка, если первый родился до 2020 года, семья получит дополнительную выплату в размере 221 895,14 руб. Если первый ребенок родился в 2020 году или позже, то размер выплаты на второго ребенка будет 912 162,09 руб. Срок действия акции - до 30.10.2025.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.