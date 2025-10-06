Председатель СКР заинтересовался проблемой жителей Средней Елюзани

06.10.2025 | 13:42

Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался разрушенной дорогой в селе Средняя Елюзань.

Ранее в Сети появилась информация о том, что километровый отрезок проезжей части, ведущий с трассы на улицу Советскую, много лет не асфальтировался.

Жители ежегодно ремонтируют дорогу за свой счет, но она остается в плачевном состоянии: покрытие разрушено, имеются многочисленные ямы, из-за чего люди испытывают трудности при передвижении.

По данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в следственном комитете.