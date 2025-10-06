7 октября в домах на нескольких улицах отключат свет

06.10.2025 | 10:32

В Пензе во вторник, 7 октября, в домах на нескольких улицах из-за плановых ремонтных работ на сетях отключат электричество. Список опубликовали ресурсники.

С 8:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. Большая Арбековская, 54-66 (четные), 101, 101а, 101Б, 105, 107; ул. Большая Поляна, 4, 6, 8, 9-12, 15, 15а, 16, 18-25, 29-31, 35, 39, 41-51 (нечетные), 55, стр. 322; ул. Виражная, 30Б, 30в, 32а, 34а, 34Б, 34в, 36, 44, 46, 47, 48-58 (четные), 59-62, 64, 66, 68, 70; ул. Переходная, 6, 17, 17а, 19-32, 34; ул. Хорошая, 16, 20, 22-24, 26-44, 46, 48-53, 55-60/1, 62, 63, 65-68, 70-76, 78, 80, 90/1, 92, 92а; ул. Яблоневая, 2-11, 13-29 (нечетные), 33, 35, 37, 43, 45, 59, 62, 63, 67, 69, 71; ул. Ясная, 10, 12, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 55.

С 8:30 до 12:00:

- Ахунский переезд, 6, 35, 37; Блокпост 718 км, 5, 7; ул. Кордон Сурка, 3, 3а, 9, 9а, 9Б, 9в, 11, 13, 15, 17, 19, 21а, 23, 23в, 27, 31, 31а, 31в, 33, 35, 36, 37, стр. 2 и 9; ул. Молодогвардейская, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 58, 60;

- СНТ «Засека», уч. 1г, 3, 6г, 7а, 7г, 13г, 15г, 16г, 17г, 18г, 23г, 24г, 30г, 33г, 42, 47г, 50г, 52г, 53г, 55г, 56г, 61г, 66г, 82г, 85г, 86г, 90г, 91г, 93г, 95г, 99а/г, 100г, 101г-104г, 106г, 107г, 205, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 227, 230-232, 235, 239, 241, 242, 244, 245, 247, 249, 251, 254, 255, 256, 261, 262, 264, 269, 273, 276, 277, 284, 286, 288, 291, 294, 303, 2407, 2408.

С 8:30 до 16:00:

- 3-й Мебельный пр-д, 11/26, 28/14; ул. Межрайонная, 1, 8, 10, 12; ул. Осоавиахимовская, 31, 31а, 35, 37, 39, 41, 43, 45; ул. Пограничная, 3-23 (нечетные), 26, 27, 30, 31, 35, 37; ул. Пограничная/пр-д Пограничный, 39/5; пр-д Пограничный, 7, 9, 11, 13, 19; пр-д Пограничный/ул. Межрайонная, 21/14; ул. Севастопольская, 4, 6; 1-й Севастопольский пр-д, 1, 2-18 (четные); 2-й Севастопольский пр-д, 1-16, 20, 22;

- ул. Бакинская, 1-41, 43; ул. Заливная, 1-14, 16, 18, 20, 22; ул. Заовражная, 1-41; ул. Краснодарская, 1-34, 36, 38-56 (четные); ул. Красноярская, 48а, 48Б, 66Б; ул. Мурманская, 1-19, 21-29 (нечетные); ул. Полтавская, 43-53 (нечетные), 54-64, 66, 68, 70; ул. Ростовская, 96-120 (четные), 121-139, 141-155, 157-187 (нечетные).

С 8:30 до 16:30:

- пр-т Строителей, 120.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Аустрина, 123а, 131, 131а; ул. Совхозная, 4.

С 9:00 до 13:00:

- ул. Чаадаева, 97, 99, 101, 101а, 103, 105.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Боевая Гора, 1, 6, 8, 10-14, 16, 16а, 18; ул. Ключевского, 1-32, 34; ул. Ново-Революционная, 4, 27, 29, 31; ул. Саратовская, 2, 2а, 4-17, 20, 21, 23, 27-41 (нечетные); 1-й пр-д Станиславского, 1-8, 10, 11; 2-й пр-д Станиславского, 1, 2; 3-й пр-д Станиславского, 1, 3, 7; ул. Станиславского, 1-26, 28, 30-33, 33а.