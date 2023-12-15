За 4 дня на улицах Пензы из-за гололеда пострадали 180 человек

15.12.2023 | 13:10

За четыре последних дня, с 11 по 14 декабря, за травматологической помощью к пензенским медикам обратились более 300 человек.

В травмпункт на Пионерской, 4, пришли 259 пострадавших, 134 из них получили повреждения на улице.

Еще 46 горожан, оказавшихся жертвами гололеда, обратились в приемник стационара им. Г. А. Захарьина, 13 из них потребовалась госпитализация, сообщается на страницах учреждения у соцсетях.

Ранее уточнялось, что за прошлые выходные помощь в условиях стационара понадобилась 12 пензенцам, пострадавшим на улице.

Специалисты рекомендуют не пренебрегать противогололедными аксессуарами - ледоступами, каучуковыми или полиуретановыми наклейками для подошвы, которые могут спасти от скольжения.

Также медики не раз объясняли, как правильно передвигаться по обледенелым дорогам.

«Если участок скользкой поверхности нельзя обойти, то при передвижении по нему нужно немного согнуть колени и наклониться вперед, как на лыжах, после чего двигаться как бы скользя, не прекращая контакт подошвы с поверхностью, - это поможет предотвратить падение», - отмечали в минздраве.

Руки следует максимально освободить, например вместо сумки носить рюкзак. При потере равновесия все тяжелое лучше бросить. При падении назад нужно прижать голову к груди и округлить спину, при падении на бок - подвернуть соответствующую руку под себя, чтобы удар пришелся на предплечье, при падении вперед - подогнуть одну из рук и совершить кувырок.

Вставать сразу не рекомендуется. Сначала надо оценить свое состояние. Если есть дискомфорт или боль, лучше попросить о помощи.