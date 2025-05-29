40-летняя пензячка ранила отца-пенсионера ножницами

29.05.2025 | 09:22

В Пензе семейная ссора закончилась вызовом правоохранителей и медиков. Инцидент произошел в одном из домов на улице Клары Цеткин.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области получили сигнал о бытовом конфликте и прибыли по адресу. Их встретила пожилая женщина.

Она рассказала, что ее 40-летняя дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ударила 67-летнего отца канцелярскими ножницами в левое плечо.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи, и раненого мужчину госпитализировали в клиническую больницу № 6.

«Ножницы, которыми было нанесено ранение, изъяты. Подозреваемую задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.