В Пензенской области ребенок получил ожоги от комнатного растения

10.06.2025 | 12:22

В Пензенской области пострадал маленький ребенок, сорвавший лист комнатного растения. Об этом рассказали в больнице имени Н. Н. Бурденко.

Некоторые домашние растения опасны для кожи. В их числе фикус, диффенбахия, молочай беложилковый, олеандр, примула, кливия. Их опасно трогать руками. Важно объяснить это детям.

«Маленький ребенок оторвал листочек молочая. В результате попадания сока молочая на кожу малыш получил ожоги I-II степени на переносице, в области лба и волосистой части головы»,- сообщили медики.

Специалисты также напомнили об опасности борщевика Сосновского. Следует избегать контактов с этим растением и быть внимательным при работе на дачном участке.

Так, в прошлом году житель области занимался покосом и не заметил борщевик среди сорняков. Спустя несколько часов на теле мужчины появились пятна, пострадавшего беспокоил сильный зуд. Медики госпитализировали пензенца.

«Контакт с борщевиком вызывает ожоги, а попадание сока растения в глаза или дыхательные пути смертельно опасно!» - предупредили специалисты.