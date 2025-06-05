В Иссинском районе в ДТП погибла пассажирка «Лады»

В среду, 4 июня, в Иссинском районе произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина.
По предварительным данным, в 12:15 на 41-м километре трассы Лунино - Исса автомобиль «Лада-Ларгус», которым управлял 66-летний мужчина, слетел с дороги и опрокинулся.
65-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте.
Водителя «Лады» медики госпитализировали с травмами различной степени тяжести, а еще одну 62-летнюю женщину, находившуюся в салоне, отпустили после оказания помощи.
«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.
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