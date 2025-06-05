В Иссинском районе в ДТП погибла пассажирка «Лады»

05.06.2025 | 10:16

В среду, 4 июня, в Иссинском районе произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина.

По предварительным данным, в 12:15 на 41-м километре трассы Лунино - Исса автомобиль «Лада-Ларгус», которым управлял 66-летний мужчина, слетел с дороги и опрокинулся.

65-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте.

Водителя «Лады» медики госпитализировали с травмами различной степени тяжести, а еще одну 62-летнюю женщину, находившуюся в салоне, отпустили после оказания помощи.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.