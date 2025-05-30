На Шуисте водитель «Калины» сбил ребенка

30.05.2025 | 10:30

В четверг, 29 мая, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал ребенок. По словам очевидцев, его сбила машина на пешеходном переходе.

В Госавтоинспекции рассказали подробности.

По предварительным данным, в 19:10 напротив дома № 36 на улице Долгорукова (микрорайон Шуист) 20-летний водитель «Лады-Калины» наехал на 9-летнего мальчика.

Юного пешехода госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины ЧП устанавливают сотрудники полиции.

26 мая в том же микрорайоне случилась еще одна авария, где пострадал ребенок. На улице Проходной 57-летний водитель Geely Emgrand сбил 10-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Школьник получил травмы, его увезли в больницу.