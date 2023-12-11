На улицах Пензы за два дня травмировалось более 100 человек

11.12.2023 | 09:58

В Пензе с 8 по 10 декабря более 100 человек пострадали на улицах. Об этом сообщили специалисты клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

Всего за выходные помощь потребовалась почти трем сотням травмированных людей. В пункт на улице Пионерской обратилось 249 пациентов, среди них 109 упавших на льду.

Травматологический приемник стационара больницы принял 44 человека, 12 из них были госпитализированы.

«Напоминаем, что в зимний период надо быть предельно внимательными и аккуратными при передвижении по улицам, особенно в период гололеда», - обратились к горожанам травматологи.

Ранее специалисты рассказывали пензенцам, как правильно ходить по скользким участкам, которые нельзя обойти: нужно шагать, немного согнув колени и наклонившись вперед, как на лыжах, а затем скользить, не отрывая подошвы от поверхности. Руки следует держать свободными - они помогут поддержать равновесие.