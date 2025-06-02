В Никольске с высоты упала 43-летняя женщина

02.06.2025 | 12:31

В Никольске 43-летняя местная жительница получила множественные травмы, упав с высоты.

Несчастный случай произошел вечером 30 мая в многоэтажке на улице Ленина. Сообщение о нем поступило в полицию в 17:02.

Пострадавшую госпитализировали в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе. Врачи оказывают ей всю возможную помощь.

«Состояние крайне тяжелое, лежит в реанимации, на аппарате ИВЛ», - рассказал житель Никольска в местной группе соцсети «ВКонтакте».

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД РФ.