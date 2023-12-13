В Пензенской области более 140 отцов решили уйти в декрет

13.12.2023 | 11:26

В Пензенской области стало больше мужчин, оформивших отпуск по уходу за ребенком. По данным регионального отделения Социального фонда России на среду, 13 декабря, их 144.

Для сравнения: в июле сообщалось, что таковых 105, этот показатель был в 2 раза выше по сравнению с 2022 годом.

«Пока отец ухаживает за ребенком, за ним сохраняется его место работы и период декрета засчитывается в трудовой стаж. Кроме того, до достижения ребенком полутора лет папа может получать пособие и при этом трудиться в условиях неполного рабочего дня или из дома», - сообщили в СФР.

При необходимости у родителей есть возможность поделить декретный отпуск между собой.

Также оформить декрет могут бабушки, дедушки или другие родственники, фактически ухаживающие за ребенком. Он предоставляется до достижения ребенком трех лет.