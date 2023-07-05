В Пензенской области стало вдвое больше отцов в декрете

В Пензенской области наблюдается заметный рост числа отцов, взявших отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года. По данным Центра управления регионом, сейчас их 105, что в 2 раза больше по сравнению с 2022-м.
Папам так же, как и мамам, предоставляется возможность сохранить свое рабочее место во время отпуска, а период, проведенный в декрете, засчитывается в трудовой стаж.
Отпуск по уходу за ребенком используется полностью или частями.
«Кроме того, отец может получать пособие, но при этом трудиться в условиях неполного рабочего дня», - добавили в ЦУРе.
Чтобы оформить отпуск и получать выплаты, папе необходимо отнести работодателю копию свидетельства о рождении ребенка и справку, что мама не получает пособие. Если женщина вышла на работу, документ берется там, а если она не трудоустроена - в Социальном фонде России.
Кроме отца, в декрет могут уйти бабушки, дедушки и другие родственники.
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