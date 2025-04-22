Срок выплаты пенсий и пособий за май перенесут

22.04.2025 | 08:12

Из-за предстоящих майских праздников часть получателей пенсий и пособий получит выплаты в более ранние сроки. Об этом RT сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

По ее словам, перечисление пенсионных выплат в последний рабочий день перед началом приуроченных к праздникам выходных - обычная практика.

В 2025 году тем, кто получает пенсию в период с 1-го по 4-е число каждого месяца, деньги поступят в конце апреля. Тем же, кому выплаты приходят с 5-го по 7-е число, перечисления произведут по привычному графику.

«Плюс в эти же дни поступит на карту пенсия тем, кто получает ее с 8-го по 11-е число месяца. После 12-го платить будут по обычному графику», - пояснила Ольга Епифанова.

Изменения распространяются также на пособия для семей с детьми до 17 лет, пособия неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, для беременных, по рождению первенца до 3-летнего возраста и на выплаты для детей военнослужащих, добавила сенатор.