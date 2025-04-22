Общество

Срок выплаты пенсий и пособий за май перенесут

Печать
Telegram

Из-за предстоящих майских праздников часть получателей пенсий и пособий получит выплаты в более ранние сроки. Об этом RT сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

По ее словам, перечисление пенсионных выплат в последний рабочий день перед началом приуроченных к праздникам выходных - обычная практика.

В 2025 году тем, кто получает пенсию в период с 1-го по 4-е число каждого месяца, деньги поступят в конце апреля. Тем же, кому выплаты приходят с 5-го по 7-е число, перечисления произведут по привычному графику.

«Плюс в эти же дни поступит на карту пенсия тем, кто получает ее с 8-го по 11-е число месяца. После 12-го платить будут по обычному графику», - пояснила Ольга Епифанова.

Изменения распространяются также на пособия для семей с детьми до 17 лет, пособия неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, для беременных, по рождению первенца до 3-летнего возраста и на выплаты для детей военнослужащих, добавила сенатор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте