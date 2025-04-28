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Общество

Опубликован график выплат майских пенсий и пособий

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В связи с майскими праздниками в график выплат пенсий и детских пособий внесли изменения, предупредили в отделении Социального фонда РФ по Пензенской области.

Так как установленные даты выплат приходятся на выходные, деньги родителям перечислят на карты или счета 28 апреля. Пензенские семьи получат:

- единое пособие;

- выплату на первого ребенка до 3 лет;

- пособие по уходу за детьми до полутора лет;

- ежемесячную выплату из средств материнского капитала;

- пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

- пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;

- пособие по уходу за детьми до полутора лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю.

Пензенцам, получающим пенсию 5-го числа каждого месяца в кредитных учреждениях, переведут деньги за май не позднее 28 апреля. Зачисление средств на счет производится не позднее следующего дня.

«Досрочная выплата затрагивает все существующие виды пенсии: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости, по инвалидности и прочие», - сообщили в фонде.

Майские пенсии тем жителям региона, которые получают выплаты 13-го и 23-го числа, придут в привычные дни.

Тем, кто получает пенсию через почту, доставку сделают по графику работы почтового отделения.

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