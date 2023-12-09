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Общество

В Пензе зажглись огни на главной елке и открылся домик Деда Мороза

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В субботу, 9 декабря, в Пензе стартовала новогодняя кампания. По традиции ее открыли Деды Морозы, устроившие шествие по главной пешеходной улице города.

В Пензе зажглись огни на главной елке и открылся домик Деда Мороза

К 15:00 Дедушки собрались на Фонтанной площади, выстроились и с песней «В лесу родилась елочка» под гармошку двинулись по Московской, приводя в восторг не только детей, но и взрослых.

В Пензе зажглись огни на главной елке и открылся домик Деда Мороза

Были в колонне и другие персонажи: ростовые куклы в виде зайца, снеговика и абашевских игрушек. Баран, Петух и Козел шли по Московской плечом к плечу, как три богатыря.

В Пензе зажглись огни на главной елке и открылся домик Деда Мороза

К шествию присоединилось немало прохожих, спонтанно решивших принять участие в веселье. Тем более что много времени это не заняло: Дедушки дошли до площади Ленина и вступили на нее, пройдя через элемент «ноль» в инсталляции «2024», символизирующей наступление следующего года.

В Пензе зажглись огни на главной елке и открылся домик Деда Мороза

На сцене их ждали внучки-Снегурочки и юные артисты. После игр и хороводов Деды Морозы выполнили возложенную на них миссию - зажгли огни на главной елке Пензы. Одновременно засияла иллюминация на маленьких елочках и на инсталляции.

В Пензе зажглись огни на главной елке и открылся домик Деда Мороза

После этого домик Деда Мороза гостеприимно распахнул двери. До 13 января с 17:00 до 18:00 прийти в гости к главному российскому волшебнику сможет любой ребенок.

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