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Общество

Стала известна стоимость монтажа и обслуживания домика Деда Мороза

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На доставку, монтаж и обслуживание домика Деда Мороза на площади Ленина потратят 230 000 рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает центр русской хоровой и вокальной культуры. Оплата работ производится за счет средств, поступающих из бюджета Пензы. Исполнитель - МУП «Городской центр торговли и услуг».

Согласно документам, работы должны были начаться 29 ноября. В тот же день на главную пензенскую площадь привезли десятки бревен, из которых складывается пензенская резиденция зимнего старца. Это сборно-разборная конструкция размером 4,7 м × 5,7 м.

Когда избушка будет смонтирована и украшена, вывесят расписание работы и Дед Мороз начнет вести прием детворы. Также на домике обычно закрепляют почтовый ящик, куда и дети, и взрослые могут положить письма с пожеланиями для новогоднего волшебника.

Ранее сообщалось, что монтаж 25-метровой искусственной уральской сосны для площади Ленина обошелся бюджету в 598 226 рублей, изготовление двух четверок для числовых новогодних инсталляций - в 663 520, установка сохранившихся с прошлого года цифр (202) - в 132 388 рублей.

Кроме того, заказано 18 четырехметровых светодиодных елок (на 759 890 рублей) и 10 двухметровых (на 350 000).

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