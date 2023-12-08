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Общество

Стало известно, у жителей каких районов чаще всего конфискуют авто

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В Пензенской области растет число дел, связанных с конфискацией автомобилей у владельцев. Так, если за полгода 2022-го (то есть с тех пор, как мера начала применяться) таких решений было 14, то за три квартала 2023-го - уже 38.

Помимо Пензы, чаще всего машины изымали в Кузнецком (8) и Нижнеломовском (5) районах.

Транспортные средства забирают у водителей, севших за руль после лишения прав. Суд устанавливает собственника и стоимость машины и в качестве меры обеспечения арестовывает ее. Конфискации не препятствует даже невыплаченный автокредит.

«Для случаев, когда владелец авто сумеет принять меры по его продаже или дарению до вынесения судом приговора, законодательством установлена норма по конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета», - пояснили в региональном управлении Судебного департамента.

К примеру, 40-летнему жителю Пензы придется расстаться с деньгами (100 000 рублей), полученными за проданный Peugeot. Так решил суд, признавший его виновным в вождении подшофе.

46-летнему городищенцу не повезло больше: до изъятия он успел продать свой Volkswagen Passat за 250 000 рублей. Экспертиза оценила рыночную стоимость машины в 854 100 рублей, и эти деньги с нарушителя взыскали в доход государства.

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