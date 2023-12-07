В Пензе любитель пьяной езды лишился денег от продажи машины

07.12.2023 | 16:41

40-летний житель Пензы расстанется с деньгами, полученными за проданный автомобиль. Так решил суд, признав его виновным в вождении в нетрезвом состоянии.

Летом 2021 года автовладелец уже привлекался к ответственности за подобный проступок. Тогда его лишили водительских прав.

Срок наказания закончился в марте 2023-го. Утром 8 июня гражданин вновь сел подшофе за руль Peugeot. Доехать до места назначения ему не удалось - на Большой Арбековской улице машину остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование с помощью технического средства подтвердило, что водитель пьян.

На этот раз суд приговорил пензенца к 400 часам обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года. К этому времени автовладелец успел продать машину родственнице, поэтому речь о конфискации иномарки не шла.

Однако зампрокурора области подал апелляцию, в которой указал: нарушитель закона продал Peugeot-307 за 100 тысяч рублей, и эти средства подлежат изъятию.

«Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры и изменил приговор, конфисковав у осужденного в доход государства денежную сумму, полученную от продажи автомобиля», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее стало известно, что 46-летний житель Городища также был приговорен к обязательным работам и лишению прав. Городищенец успел продать свой Volkswagen Passat за 250 000 рублей. Экспертиза оценила рыночную стоимость машины в 854 100 рублей, и эти деньги с нарушителя взыскали в доход государства.