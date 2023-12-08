Пензенцам советуют вынуть руки из карманов и расслабить ноги в коленях

08.12.2023 | 12:28

С 4 по 7 декабря в Пензе обратились к травматологам почти 400 человек, из которых 253 получили повреждения на улице. Для сравнения: в первые три дня месяца было порядка 300, из них около 100 пострадали из-за гололеда.

Так, в травмпункт на Пионерской, 4, за 4 дня обратилось 309 человек. Из них 168 травмировались на свежем воздухе.

Через приемник стационара больницы № 6 прошло 85 пострадавших, из них 16 потребовалась госпитализация.

Врачи дали несколько советов, при следовании которым можно снизить риск падения:

- не нужно держать руки в карманах;

- обувь должна иметь глубокий протекторный рисунок на подошве;

- ступая на лед, следует максимально нагружать носок, а не пятку;

- передвигаться надо медленно, слегка расслабив ноги в коленях;

- лучше двигаться по внутреннему краю тротуара с непротоптанным снегом.

Особенно опасно перебегать проезжую часть, когда под ногами скользко.