Пензенцам советуют вынуть руки из карманов и расслабить ноги в коленях

С 4 по 7 декабря в Пензе обратились к травматологам почти 400 человек, из которых 253 получили повреждения на улице. Для сравнения: в первые три дня месяца было порядка 300, из них около 100 пострадали из-за гололеда.
Так, в травмпункт на Пионерской, 4, за 4 дня обратилось 309 человек. Из них 168 травмировались на свежем воздухе.
Через приемник стационара больницы № 6 прошло 85 пострадавших, из них 16 потребовалась госпитализация.
Врачи дали несколько советов, при следовании которым можно снизить риск падения:
- не нужно держать руки в карманах;
- обувь должна иметь глубокий протекторный рисунок на подошве;
- ступая на лед, следует максимально нагружать носок, а не пятку;
- передвигаться надо медленно, слегка расслабив ноги в коленях;
- лучше двигаться по внутреннему краю тротуара с непротоптанным снегом.
Особенно опасно перебегать проезжую часть, когда под ногами скользко.
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