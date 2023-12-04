За выходные в Пензе с травмами госпитализировали 13 человек

04.12.2023 | 09:49

С 1 по 3 декабря на улицах Пензы пострадали более 100 человек. Свежие данные обнародовали в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина.

Всего к специалистам за этот период обратились около 300 человек, получивших травмы. Пункт на улице Пионерской принял 261 пациента, 130 из них упали на улице.

В травматологический приемник стационара больницы обратилось 29 пензенцев, 13 из них медики госпитализировали.

«Напоминаем, что в зимний период надо быть предельно внимательными и аккуратными при передвижении по улицам, особенно в период гололеда», - обратились к горожанам травматологи.

В понедельник, 4 декабря, на улицах Пензы местами сохранится гололед. Способствовать этому будут погодные условия. Синоптики прогнозируют дневную температуру -1…0 градусов.