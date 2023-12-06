Еще не родившихся детей погибших бойцов хотят включать в страховку

06.12.2023 | 10:59

Правительство России поддержало законопроект депутатов и сенаторов, которым предлагается распространить страховые выплаты на детей, рожденных после смерти отцов - участников СВО.

«В Госдуме считают, что это решение восстановит справедливость в отношении детей погибших военнослужащих. В настоящее время размер страховых выплат в случае гибели участника СВО (контрактника, добровольца или мобилизованного) составляет порядка 3,1 млн рублей и распределяется в равных долях между его ближайшими родственниками», - пишут «Известия».

Издание утверждает, что имеет в распоряжении проект отзыва кабмина, источник в аппарате правительства подтвердил поддержку инициативы с учетом замечаний.

Если законопроект примут, супруга погибшего бойца, являвшаяся беременной на момент его смерти, сможет получить страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка, когда он родится.

Сейчас, помимо жены, право на страховку в равных долях имеют родители, усыновители, дедушки и бабушки (если воспитывали погибшего без родителей не менее трех лет), приемные родители (если содержали не менее пяти лет), несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет и дети до 23 лет, являющиеся студентами-очниками.

«Законопроектом предлагается установить особый порядок выделения страховых выплат в таких случаях (когда ребенок еще не родился). Детали такого механизма выплат в документе не указаны», - уточняют «Известия».

Кабмин в качестве замечания указал на то, что в законопроекте говорится только о детях, зачатых в браке, а это ограничивает права детей, зачатых вне брака, ведь Семейный кодекс РФ позволяет установить отцовство в судебном порядке.

1 декабря стало известно, что в Пензе жена и родители погибшего участника СВО вынуждены судиться из-за денег. Мужчина погиб в декабре 2022 года, его жена на тот момент была беременна. В марте 2023-го семья получила от государства выплаты на шестерых человек.

В июне родилась девочка, и невестка обратилась в суд с требованием перераспределить деньги на семерых с учетом еще одного члена семьи, то есть обязать бабушку и дедушку направить часть полученных ими средств в пользу ребенка.

По словам пензячки, позвонившей в редакцию «ПензаИнформ», сейчас дело разбирается в Первомайском районном суде, но судья затрудняется с определением, на основании какого документа принять решение. Для разъяснения ситуации были направлены запросы в Министерство обороны РФ, но прошло около двух месяцев, а ответов так и нет.