Жена и родители погибшего участника СВО вынуждены судиться из-за денег

01.12.2023 | 16:55

В официальных документах нет информации, положены ли выплаты ребенку, родившемуся после смерти отца - участника спецоперации. Из-за этого в некоторых семьях случаются драмы.

В пятницу, 1 декабря, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Лидия Николаевна, потерявшая сына.

Женщина рассказала, что он погиб в декабре 2022 года, его жена на тот момент была беременна. В марте 2023-го семья (родители, супруга, дети) получила от государства выплаты на шестерых человек.

В июне родилась девочка, и невестка обратилась в суд с требованием перераспределить деньги на семерых с учетом еще одного члена семьи, то есть обязать бабушку и дедушку направить часть полученных ими средств в пользу ребенка.

По словам Лидии Николаевны, сейчас дело разбирается в Первомайском районном суде, но судья затрудняется с определением, на основании какого документа принять решение. Для разъяснения ситуации были направлены запросы в Министерство обороны РФ, но прошло около двух месяцев, а ответов так и нет.

«Мы просто в недоумении, как быть, ведь есть и другие такие семьи, в которых дети родились после смерти участника СВО. Момент не проработан, а ведь должны же быть какие-то документы», - считает пензячка.

Она очень надеется на скорейшее получение разъяснений по поводу сложившейся ситуации.