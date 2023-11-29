В центре Пензы начали собирать домик Деда Мороза

29.11.2023 | 17:24

На площади Ленина начали собирать домик Деда Мороза. Туда привезли десятки бревен, из которых складывается пензенская резиденция зимнего старца.

Когда конструкция будет смонтирована и украшена, вывесят расписание работы деревянной избушки и Дед Мороз начнет вести прием детворы.

Также на домике обычно закрепляют почтовый ящик, куда и дети, и взрослые могут положить письма с пожеланиями для новогоднего волшебника.

Параллельно преображается главная городская елка. 25-метровую конструкцию уже собрали, украсили шарами и гирляндами. В этом году решено дополнить оформление искусственной красавицы абашевской игрушкой.

Также на площади Ленина появились светодиодные елочки разной высоты и две инсталляции «2024».