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Общество

В центре Пензы начали собирать домик Деда Мороза

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На площади Ленина начали собирать домик Деда Мороза. Туда привезли десятки бревен, из которых складывается пензенская резиденция зимнего старца.

Когда конструкция будет смонтирована и украшена, вывесят расписание работы деревянной избушки и Дед Мороз начнет вести прием детворы.

В центре Пензы начали собирать домик Деда Мороза

Также на домике обычно закрепляют почтовый ящик, куда и дети, и взрослые могут положить письма с пожеланиями для новогоднего волшебника.

Параллельно преображается главная городская елка. 25-метровую конструкцию уже собрали, украсили шарами и гирляндами. В этом году решено дополнить оформление искусственной красавицы абашевской игрушкой.

В центре Пензы начали собирать домик Деда Мороза

Также на площади Ленина появились светодиодные елочки разной высоты и две инсталляции «2024».

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