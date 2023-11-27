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Общество

В Пензе за трое суток из-за гололеда травмы получили более 230 человек

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За выходные дни в Пензе к травматологам областной больницы имени Г. А. Захарина обратился 101 человек. Все они пострадали при падении на улице.

Всего за трое суток (с 24 по 26 ноября) в медучреждении зарегистрировали 233 пациента с травмами из-за гололеда.

«За тот же период в приемное отделение стационара на улице Стасова, 7, обратилось 25 человек, из них 9 пострадавшим потребовалась госпитализация», - рассказали в больнице.

В ближайшие два дня из-за перепадов температуры в областном центре также ожидается гололедица. Травматологи посоветовали горожанам, особенно пожилым лицам, не покидать дом.

«Если поход в магазин, на почту, в поликлинику неизбежен, то предпримите все меры безопасности: выбирайте обувь на нескользкой подошве, используйте при передвижении подручные средства (палочки, ходунки, костыли), не торопитесь и внимательно смотрите под ноги, передвигайтесь скользящим шагом», - напомнили медики горожанам.

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