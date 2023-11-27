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Общество

Травматологи не советуют выходить на улицу в ближайшие 2 дня

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Температурные качели, ожидающие жителей Пензенской области на этой неделе, - благоприятное время для образования наледи на дорогах и тротуарах.

«Примите к сведению и ограничьте передвижения по улице в ближайшие двое суток. Особенно это касается пожилых людей!» - обратились к населению травматологи. Соответствующий пост размещен в телеграм-канале городской больницы № 6.

В ночь на понедельник, 27 ноября, было -2, утром - около +1 градуса, днем +2…+3. Во вторник днем ожидается -2…0. В среду термометры покажут -3.

Ранее сообщалось, что из-за снегопадов и гололеда, которые наблюдались в Пензе на минувшей неделе, количество обращений в травмпункт выросло более чем в два раза. Если 18 и 19 ноября за помощью обратились 9 и 28 человек соответственно, то в понедельник, 20-го, уже 68.

Чаще всего при падении люди получают ушибы и растяжения. Также нередки переломы лучевой кости, ребер, лодыжки и голеностопного сустава, шейки бедра.

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