Сетевое издание|18+|Суббота|25 ноя 2023|12:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе готовы приступить к сборке домика Деда Мороза

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе новогодние елки появятся возле крупных торговых центров и во дворах многоэтажек. В общей сложности планируется установить более 50 деревьев.

Об этом в пятницу, 24 ноября, шла речь на заседании оргкомитета по подготовке к зимним праздникам.

Украшенные елки разместят во всех районах города. По традиции они будут радовать пензенцев в сквере Дружбы и «Могилевском дворике», около дома культуры на улице Терновского, на Соборной площади.

Участники встречи отметили, что оформление главного символа Нового года в центре города продолжается, установлены две инсталляции «2024» и светодиодные елочки, на следующей неделе их подключат к электроснабжению.

В понедельник, 27 ноября, на площади Ленина начнется сборка домика Деда Мороза, сообщили в пресс-службе администрации города.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте