В Пензе готовы приступить к сборке домика Деда Мороза

25.11.2023 | 11:37

В Пензе новогодние елки появятся возле крупных торговых центров и во дворах многоэтажек. В общей сложности планируется установить более 50 деревьев.

Об этом в пятницу, 24 ноября, шла речь на заседании оргкомитета по подготовке к зимним праздникам.

Украшенные елки разместят во всех районах города. По традиции они будут радовать пензенцев в сквере Дружбы и «Могилевском дворике», около дома культуры на улице Терновского, на Соборной площади.

Участники встречи отметили, что оформление главного символа Нового года в центре города продолжается, установлены две инсталляции «2024» и светодиодные елочки, на следующей неделе их подключат к электроснабжению.

В понедельник, 27 ноября, на площади Ленина начнется сборка домика Деда Мороза, сообщили в пресс-службе администрации города.