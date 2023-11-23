В Пензе начали украшать главную городскую елку

Каркас новогодней елки на площади Ленина смонтирован, искусственная хвоя заняла свое место, декоративное ограждение установлено, теперь рабочие принялись украшать праздничное дерево.
В четверг, 23 ноября, специалисты с подъемника водрузили на елку звезду, а также начали крепить к ветвям золотые шары.
Кроме того, дерево украсят гирляндами. Завершенный вид оно должно приобрести к началу декабря.
Стоимость монтажа и оформления новогодней красавицы в 2023-м обойдется на 1 рубль дешевле, чем в 2022-м. Общая сумма - 598 226 рублей 29 копеек.
Далее на площади установят 2 числовые инсталляции, светодиодные елочки и домик Деда Мороза. Они должны появиться до 15 декабря, рассказали в мэрии.
Также празднично стала выглядеть территория у главного фонтана Пензы. Там уже появились фигуры оленей с санями и каркасы маленьких елок.
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