В Пензе начали украшать главную городскую елку

23.11.2023 | 13:56

Каркас новогодней елки на площади Ленина смонтирован, искусственная хвоя заняла свое место, декоративное ограждение установлено, теперь рабочие принялись украшать праздничное дерево.

В четверг, 23 ноября, специалисты с подъемника водрузили на елку звезду, а также начали крепить к ветвям золотые шары.

Кроме того, дерево украсят гирляндами. Завершенный вид оно должно приобрести к началу декабря.

Стоимость монтажа и оформления новогодней красавицы в 2023-м обойдется на 1 рубль дешевле, чем в 2022-м. Общая сумма - 598 226 рублей 29 копеек.

Далее на площади установят 2 числовые инсталляции, светодиодные елочки и домик Деда Мороза. Они должны появиться до 15 декабря, рассказали в мэрии.

Также празднично стала выглядеть территория у главного фонтана Пензы. Там уже появились фигуры оленей с санями и каркасы маленьких елок.