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Общество

В Госдуме поддержали идею главы Пензы о единой доске памяти

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В Госдуме поддержали мнение главы Пензы Александра Басенко о создании единой доски с именами погибших в специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъем».

Александр Басенко предложил не размещать на зданиях школ множество мемориальных досок, которое может плохо сказаться на психике детей, а после окончания спецоперации на Украине создать одну - с поименным списком. Он напомнил, что в образовательных учреждениях проводятся мероприятия патриотической направленности - уроки мужества и линейки. А в школьных музеях размещаются экспозиции, увековечивающие память участников СВО.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию Михаил Берулава согласен с Александром Басенко.

«То, что он сказал, я поддерживаю. В школе должно быть патриотическое воспитание, обязательна память, каждая школа гордится своими выпускниками, а вот превращать ее в мемориал - этого нам не надо. У нас совпадает точка зрения. Надо, чтобы школы, директор совместно с советом школы взвешенно решали, учитывали, что говорят [жители] Пензы и других областей. Это очень тонкое дело. И память всегда нужна, мы должны беречь память, память нас обогащает, поэтому тут взвешенный, особый подход», - цитирует Берулаву «Подъем».

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов также призвал не торопиться.

«Я думаю, здесь решение нужно принимать уже в конце СВО. Наверное, необходимо каким-то образом привести в соответствие, в единообразие те отметки, ту дань уважения которую мы отдаем бойцам, погибшим в зоне спецоперации... Давайте, пока СВО еще идет, мы будем концентрироваться не на этом», - приводит канал его слова.

Сам Александр Басенко в субботу, 25 ноября, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: «Рассматриваем также вопрос о создании единого мемориала, где сохранятся имена всех погибших пензенцев, участвующих в специальной военной операции. Несколько дней назад я лично встречался с бойцами СВО, обсуждая важные для них вопросы, в решении которых может помочь муниципальная власть».

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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