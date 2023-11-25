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Общество

В Пензе хотят увековечить память бойцов СВО на единой доске

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В субботу, 25 ноября, в администрации Пензы развили тему увековечения памяти бойцов, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

Вопрос был поднят накануне на сессии городской думы. Один из депутатов возмутился тем, что в пензенской школе задерживаются с установкой мемориальной доски погибшему в СВО выпускнику.

В свою очередь глава Пензы Александр Басенко призвал «не превращать школы в некрополи» и предложил оценить ситуацию с другой точки зрения.

«Я с величайшим уважением отношусь к участникам специальной военной операции. Мы принимаем большое количество мер социальной поддержки их семей. Но я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от 7 лет», - напомнил он.

В администрации Пензы сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что в настоящее время нет запрета на размещение мемориальных досок героям специальной военной операции на зданиях школ.

«При этом, учитывая мнение родительской общественности, с целью формирования российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к Отечеству, ответственности и долга перед Родиной в школьных музеях, музейных уголках, комнатах детских инициатив общеобразовательных организаций размещаются экспозиции по увековечиванию памяти участников специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм», - сообщили в мэрии.

Также в учебных заведениях проводятся мероприятия патриотической направленности - уроки мужества, линейки.

«Для увековечивания памяти героев в настоящее время рассматривается вопрос о создании единой мемориальной доски, куда будут нанесены имена погибших участников специальной военной операции», - уточнили в пресс-службе.

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