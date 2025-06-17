Общество

Госдума приняла закон об ограничении использования англицизмов

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Во вторник, 17 июня, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка. Он подразумевает защиту русского языка как государственного и ограничение использования англицизмов в публичном пространстве.

В числе прочего устанавливается, что вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Они могут быть продублированы на языках народов России или иностранных языках, но русский текст всегда должен быть основным.

«На практике отмечается агрессивное активное использование вывесок, надписей, размещение информации о проводимых акциях, скидках и распродажах на иностранном языке. Рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры (в том числе наименования застраиваемых микрорайонов и кварталов) повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами.

Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и т. п.», - отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту, разработанному еще в 2023 году.

Также их целью было добиться прекращения практики присвоения жилым комплексам и поселкам (кварталам, микрорайонам) названий на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений. Уже построенных жилых комплексов это не касается.

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