Госдума одобрила введение уголовной ответственности для дропперов

27.05.2025 | 16:56

Госдума в первом чтении приняла законопроект о поправках в Уголовный кодекс России. Они касаются ответственности за передачу банковских карт мошенникам.

Дропперов (так называют людей, предоставляющих счета для действий аферистов) хотят строго наказывать - вплоть до лишения свободы.

Так, если клиент банка из корыстных побуждений предоставит злоумышленникам доступ к карте, ему может грозить штраф от 100 000 до 300 000 рублей либо до 480 часов обязательных работ, до 2 лет - исправительных, до 3 лет - принудительных; ограничение свободы на срок до 2 лет либо лишение ее - до 3 лет.

Уточняется, что избежать уголовной ответственности можно, активно поспособствовав раскрытию дела и сообщив о причастных к преступлению.

При этом, если человек предоставит аферистам доступ к счету в банке, клиентом которого сам не является, наказание будет серьезнее. За это предусмотрен штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей, или до 4 лет принудительных работ, или до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 000 до 500 000 рублей.

Самим мошенникам за незаконные операции с чужими счетами грозят принудительные работы (до 5 лет) со штрафом от 300 000 до 1 000 000 рублей либо лишение свободы (до 6 лет) со штрафом в таком же размере.