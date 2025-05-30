В Соловцовке пройдут богослужения в память об Иоанне Оленевском

30.05.2025 | 09:47

В субботу, 31 мая, православные пензенцы отметят день памяти священноисповедника Иоанна Оленевского.

Накануне, 30-го числа, в 15:30 митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит малую вечерню в храме Иоанна Оленевского в селе Оленевка, а в 17:00 - всенощное бдение в Сергиевском храме в селе Соловцовка.

31 мая митрополит возглавит литургию в Сергиевском храме. Она начнется в 9:00 и продлится около 2 часов.

«Священноисповедник Иоанн Оленевский - один из самых почитаемых пензенцами святых. День его памяти, 6 августа, и день прославления, 31 мая, ежегодно собирают в храме Соловцовки тысячи богомольцев», - отметили в Пензенской епархии.

Иоанн Оленевский (Иван Васильевич Калинин) родился около 1862 года в селе Оленевка и был священнослужителем. Он пользовался большим авторитетом среди верующих, приезжавших к нему за советом даже из отдаленных мест. Его почитали за праведную жизнь, способность утешить в печали, дать ответ на сложный вопрос.

В апреле 1932 года и в январе 1934-го отца Иоанна арестовывали по обвинению в том, что он «сеет религиозную заразу», но отпускали под подписку о невыезде. В 1936-м его вновь арестовали по доносу и приговорили к 6 годам заключения, однако затем приговор был отменен, а отец Иоанн освобожден.

В последние годы жизни его почитали как старца. Он ежедневно принимал богомольцев, не ел ни рыбу, ни мясо, коленопреклоненно молился ночами, спал в гробу. Отец Иоанн скончался 26 марта 1951 года. Гроб с его телом верующие несли на руках от Соловцовки до кладбища села Оленевка.

27 декабря 2000 года имя отца Иоанна внесено в Собор новомучеников и исповедников Российских.

31 мая 2001 года нетленные мощи старца Иоанна были перенесены в Сергиевский храм в селе Соловцовка. Там они и хранятся в специальной раке под покрывалом, украшенным золотым шитьем.