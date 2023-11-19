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Общество

В Сосновоборском районе приготовились спасать лебедя

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Жители Сосновоборского района беспокоятся о лебеде, которого заметили на реке Тешнярь. Одинокая птица никак не покидает водоем.

Ее собратья, видимо, уже в теплых краях.

«Подобная ситуация не редкость для нашего региона, более того типична для этого времени года, когда отдельные особи, в силу разных причин, покидают водоем позже», - сообщили в областном минлесхозе.

Специалисты полагают, что лебедь покинет реку тогда, когда на ней начнет устанавливаться ледяной покров.

Ситуация по спасению птицы находится на контроле регионального минлесхоза.

В январе 2021 года лебеди зимовали на реке Хопер в Бековском районе. На открытых участках плавали четыре особи. Одну из них пришлось спасать местным жителям: птица примерзла ко льду. Ее в итоге забрали на подворье, а затем передали в Пензенский зоопарк на передержку и реабилитацию.

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Источник — фото областного минлесхоза
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