Происшествия

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины в реке Ключи

Печать
Telegram

В Каменском районе следователи проводят проверку по факту гибели на воде. Тело 55-летнего мужчины обнаружили в реке Ключи в селе Владыкино в четверг, 4 сентября.

Погибшего осмотрели. На теле не обнаружены какие-либо повреждения, указывающие на криминальный характер смерти, сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Точную причину гибели мужчины установит экспертиза.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. После проверки примут процессуальное решение.

27 июля в Каменском районе также зарегистрировали гибель на воде. В реке Варежке обнаружили тело 65-летнего мужчины.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте