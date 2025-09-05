Следователи начали проверку по факту гибели мужчины в реке Ключи

05.09.2025 | 13:30

В Каменском районе следователи проводят проверку по факту гибели на воде. Тело 55-летнего мужчины обнаружили в реке Ключи в селе Владыкино в четверг, 4 сентября.

Погибшего осмотрели. На теле не обнаружены какие-либо повреждения, указывающие на криминальный характер смерти, сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Точную причину гибели мужчины установит экспертиза.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. После проверки примут процессуальное решение.

27 июля в Каменском районе также зарегистрировали гибель на воде. В реке Варежке обнаружили тело 65-летнего мужчины.