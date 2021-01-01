За оставшимися на Хопре лебедями присматривают местные жители

01.01.2021 | 15:00

В полынье реки Хопер в Бековском районе под охраной местных жителей и специалистов регионального минлесхоза зимуют лебеди. На открытой воде сейчас их три. Четвертую особь пришлось выручать из беды.

«Птица примерзла ко льду, и неравнодушные люди ее спасли, забрали к себе на подворье, накормили. Нас поставили в известность, после чего было принято решение поместить на передержку в Пензенский зоопарк для реабилитации», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

В Бековский район выехал известный пензенский орнитолог Вячеслав Фролов, знающий повадки и особенности птиц - от пернатой мелочи до крупных и характерных, как шипуны. Чтобы не подвергать лебедя лишнему стрессу, ему пришлось завязать глаза.

Лебедь-шипун занесен в Красную книгу. Редкая птица порой радует и восхищает людей своим внезапным появлением. Один из представителей вида преподнес сюрприз жителям острова Пески в 2019 году.

«На территории Пензенской области насчитывается 5-10 гнездящихся пар - это перелетно-гнездящийся вид. Найденные птицы молодые, по непонятным причинам остались зимовать у нас. Скорее всего, они просто слабые», - добавил Денис Кисельманов.

За особями, которые остались на Хопре, присматривают местные жители. Они и подкармливают молодняк.