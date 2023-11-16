Главой Управления образования Пензы стал директор одной из школ

16.11.2023 | 10:09

Начальником Управления образования г. Пензы стал 36-летний Юрий Каленов. К исполнению обязанностей он приступил в четверг, 16 ноября.

До этого Юрий Николаевич руководил школой № 78 - со дня ее открытия в 2020 году.

Каленов сменил на посту начальника управления Аллу Маркову, которую избрали председателем Пензенской областной организации профсоюза образования.

В переходный период и. о. руководителя назначалась заместитель Елена Петросова.

Маркова возглавляла структуру почти два года - с января 2022-го. Ее предшественниками на этой должности были Лилия Чащина и Юрий Голодяев.